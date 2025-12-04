Tabacco Masiello Unitab Europa | Filiera italiana modello vincente da tutelare

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La filiera del tabacco italiana è un modello vincente di qualità, sostenibilità e innovazione. I contratti di filiera hanno garantito stabilità agli agricoltori, continuità produttiva e investimenti tecnologici, ma le nuove proposte europee rischiano di compromettere anni di lavoro e minare il futuro del settore”. Così Gennarino Masiello, vice presidente di Coldiretti e presidente Unitab Europa, intervenendo, oggi a Roma, all'evento dedicato alla crescita sostenibile e alla competitività del Made in Italy per la filiera tabacchicola. Masiello ha anche sottolineato l'importanza di un fronte comune in Parlamento e nelle istituzioni italiane per tutelare gli investimenti e sostenere le filiere strategiche: “Difendere il sistema Italia significa garantire qualità, occupazione e competitività del nostro Made in Italy agricolo”, conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tabacco, Masiello (Unitab Europa): "Filiera italiana modello vincente da tutelare"

