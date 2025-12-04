Tabacco De Carlo FdI | Fronte comune sulla Pac in Parlamento a sostegno agricoltori

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La prima cosa da fare per sostenere gli agricoltori è un fronte comune, anche all'interno del Parlamento. È in arrivo una risoluzione sulla Pac (la Politica agricola comune della Ue), di cui sono relatore e che ho condiviso con tutti i gruppi politici, proprio raggiungere con una posizione netta e chiara a supporto del Governo contro la proposta europea di una Pac depotenziata e di un fondo unico”. Lo ha detto Luca De Carlo, presidente della commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione del Senato, partecipando oggi a Roma all'incontro ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tabacco, De Carlo (FdI): "Fronte comune sulla Pac in Parlamento a sostegno agricoltori"

