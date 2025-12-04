Svincolo A30 Zinzi replica a Graziano | Presto sarà inaugurato da Salvini ringrazi
“Sono certo che il prossimo intervento che farà il deputato Stefano Graziano a proposito del nuovo svincolo della A30 a Maddaloni sarà di ringraziamento al ministro Matteo Salvini che sarà presto sul posto per inaugurarlo a breve". Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
https://short.do/XyU9uL Villa Literno. Riaperte le rampe dello svincolo in entrata ed uscita. Di Fraia: "Prestare la massima attenzione" - facebook.com Vai su Facebook
LEGA * CAMERA: «CAMPANIA, ZINZI (LEGA): SALVINI PRESTO A MADDALONI PER INAUGURARE NUOVO SVINCOLO A30 GRAZIANO RINGRAZI» - Campania, Zinzi (Lega): Salvini presto a Maddaloni per inaugurare nuovo svincolo A30 Graziano ringrazi ... Da agenziagiornalisticaopinione.it
Svincolo sull'A30, slitta l'apertura: «Lavori da ultimare» - Per il Ministero delle Infrastrutture i lavori non sono ancora completi. ilmattino.it scrive