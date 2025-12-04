Svincolo A30 Zinzi replica a Graziano | Presto sarà inaugurato da Salvini ringrazi

“Sono certo che il prossimo intervento che farà il deputato Stefano Graziano a proposito del nuovo svincolo della A30 a Maddaloni sarà di ringraziamento al ministro Matteo Salvini che sarà presto sul posto per inaugurarlo a breve". Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

