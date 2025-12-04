Suv investe e uccide un 67enne a Roma

AGI - Incidente stradale mortale, nella serata di ieri, in via Fontana Candida, all'altezza del civico 296, a Roma, dove un uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un 69enne alla guida di una Dacia Duster. Il conducente dell'auto è stato accompagnato al Policlinico Tor Vergata per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. In corso le indagini degli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Suv investe e uccide un 67enne a Roma

