Supplente in sciopero della fame | Mi dispiace io senza stipendio non ce la faccio più INTERVISTA
" Mi dispiace, io senza stipendio ce la faccio più. Non posso continuare a chiedere soldi ai conoscenti e a mia zia invalida, per poter pagare l'affitto e per le altre spese da fuorisede. Ho accumulato debiti che difficilmente riuscirò a saldare se e quando arriveranno gli stipendi di questi mesi di lavoro in cui non ho percepito un euro. Da oggi non mi alimenterò più e se succederà qualcosa chi è responsabile di questa situazione si prenderà le proprie responsabilità ".
