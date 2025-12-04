Sulla 71 non ci si annoia Striscione stile ultrà: “Arezzo giù le mani da Supermario” E Arezzo si domanda: ma chi l’ha chiamato davvero? Se passi sulla 71 pensando agli affari tuoi, alla bolletta del gas, manco fai in tempo a schivare una buca che ti arriva in faccia un lenzuolo grosso come la tovaglia delle Cresime: “Arezzo giù le mani da Supermario.” Tono minaccioso, caratteri cubitali, atmosfera da rapimento federale. Manca solo un «firmato: i servizi segreti del Cassero». E qui scatta la domanda che rimbalza per tutta Arezzo come un pallone bucato al campino di Molinellii: ma chi lo vuole davvero? Chi l’ha chiamato? C’è un modulo da compilare? Una prenotazione online? Oppure siamo al senti-dire diventato striscione senza passare dal cervello? Non un SOS istituzionale, non un appello ONU: solo uno striscione da stadio, piazzato con amore e spray nero come un San Francesco con fascia da capitano laggiù in fondo a viale Mazzini. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - SuperMario Gate sulla 71