Superluna fredda quando sarà più visibile? L’orario migliore per godersi lo spettacolo

Roma, 4 dicembre 2025 – La notte tra il 4 e il 5 dicembre 2025 in cielo apparirà l’ultima superluna dell’anno, tradizionalmente chiamata Luna Fredda. Il nostro satellite raggiungerà il perigeo, il punto più vicino alla Terra, proprio in coincidenza con il plenilunio. L’allineamento renderà la Luna più luminosa e leggermente più grande rispetto alla media: uno spettacolo visivo che inaugura simbolicamente l’arrivo dell’ inverno astronomico. Con il cielo limpido e un orizzonte libero, sarà possibile coglierne la brillantezza in modo particolarmente netto. Quando osservare la Luna Fredda. La Luna diventerà piena nelle primissime ore del 5 dicembre, subito dopo la mezzanotte italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Superluna fredda, quando sarà più visibile? L’orario migliore per godersi lo spettacolo

