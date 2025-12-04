Superluna fredda in arrivo pronti allo spettacolo | ecco a che ora è meglio osservarla

(Adnkronos) – Manca orami pochissimo alla superluna fredda di dicembre. Già stasera, giovedì 4, potremo infatti assistere allo spettacolo dell’ultima Luna piena dell’anno che si presenterà più luminosa del 23% e più grande del 14%. Sarà anche la più alta nel cielo fino al 2042. Il momento esatto del plenilunio è previsto per le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Superluna fredda in arrivo, pronti allo spettacolo: ecco a che ora è meglio osservarla

