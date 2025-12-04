Superlega Vero Volley torna a vincere | battuta Civitanova 3-1 nell' ultima partita dell' infrasettimanale e 3 punti conquistati

4 dic 2025

I ragazzi di coach Eccheli conquistano la seconda vittoria della stagione con una prestazione convincente e di grande intensità L’Opiquad Arena torna a ruggire davanti a 1.822 spettatori in una serata di grande pallavolo, dove la Vero Volley Monza ritrova brillantezza e ritmo superando la Cuc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

superlega vero volley torna a vincere battuta civitanova 3 1 nell ultima partita dell infrasettimanale e 3 punti conquistati

© Ilgiornaleditalia.it - Superlega, Vero Volley torna a vincere: battuta Civitanova 3-1 nell'ultima partita dell'infrasettimanale e 3 punti conquistati

