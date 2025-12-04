Con il successo di Superman che ha lanciato il nuovo DC Universe (DCU), tutti gli occhi sono puntati su Supergirl. L’attesissimo adattamento cinematografico sta già facendo parlare di sé, e i DC Studios hanno finalmente offerto un primo sguardo ufficiale al costume di Supergirl di Milly Alcock. Nonostante l’unica apparizione di Supergirl nel film Superman, questo debutto completo promette di ridefinire il look dell’eroina. I fan hanno potuto ammirare il nuovo design del costume di Supergirl al CCXP, rivelando due importanti aggiornamenti rispetto al suo cameo precedente. Dettagli chiave del costume di Supergirl. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Supergirl: Svelato il nuovo costume di Kara Zor-El nel prossimo film del DCU!