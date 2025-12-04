SuperEnalotto oggi 4 dicembre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 2 dicembre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 4 dicembre 2025. La sestina vincente vale un montepremi da far girare la testa, 86 milioni e 500mila euro, in palio per il fortunato giocatore che indovinerà la combinazione dei 6 numeri vincenti. Nell’ultima estrazione del 2 dicembre 2025 nessuno ha centrato il “6” e nemmeno un “5+1” ma solo 9 “5” da poco meno di 20mila euro a testa. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Prima ancora, era toccato a un fortunato romano (o di passaggio a Roma) centrare il 6 con una schedina da tre euro aggiudicandosi così un montepremi da 88,2 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi 4 dicembre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

