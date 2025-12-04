Superenalotto numeri e combinazione vincente 4 dicembre 2025

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 193 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Quattro punti ‘5’ hanno ottenuto una quota unitaria di 42.840,39 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 87.100.000 euro.     La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

