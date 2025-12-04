Inter News 24 . Tutti i dettagli. Il mese di dicembre dell’ Inter sarà segnato dalla caccia a un nuovo trofeo in terra saudita. Come svelato dal giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, il programma dei nerazzurri è ormai definito in vista della Supercoppa Italiana che si terrà anche quest’anno a Riyadh. La formazione guidata dal tecnico Cristian Chivu scenderà in campo venerdì 19 dicembre per affrontare il Bologna nella semifinale del torneo. L’Inter partirà per Riyad il 17 dicembre, quest’anno dirigenti, dipendenti, calciatori e sponsor si scambieranno gli auguri di Natale con largo anticipo per via del calendario: appuntamento fissato per l’11 dicembre al Calabiana Hub di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Supercoppa Italiana Inter, svelata la data di partenza di squadra e staff per Riyadh: anticipata la cena di natale