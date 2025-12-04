Summonte accende la magia del Natale con Le Stelle e i Falò

Il fascino delle tradizioni irpine torna protagonista con “Le Stelle e i Falò”, l’evento che sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 19:30, animerà Piazza A. De Vito trasformando il borgo in un piccolo scrigno natalizio di luci, musica e convivialità.Il cuore della serata sarà il grande falò. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Summonte accende la magia del Natale con “Le Stelle e i Falò”

Altre letture consigliate

Telese Terme accende la magia del Natale: al via un mese di eventi, luci e tradizioni per tutta la comunità - Telese Terme si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pro Loco Telesia, in ... Lo riporta sciscianonotizie.it

Allumiere accende la magia: un mese di eventi per “Natale nel borgo” - Dal 7 dicembre al 6 gennaio il paese si trasforma in un grande villaggio delle feste con concerti, laboratori, presepi viventi, mercatini, spettacoli e tradizioni che uniscono la comunità e accolgono ... Scrive civonline.it

Si accende il Natale. Settanta appuntamenti per respirare la magia. E shopping con regalo - Le vie del centro si preparano a brillare di luci, colori e musica, con oltre settanta appuntamenti tra concerti, spettacoli, danza e iniziative per grandi e piccini. Da lanazione.it

Bra accende il tradizionale albero di Natale: una magia dal fascino antico - Eccolo lì, tutto scintillante: è l’albero di Natale di Bra, il simbolo ufficiale delle feste 2025. Secondo targatocn.it

Si accende la magia del Natale Il conto alla rovescia è già iniziato - Non è soltanto il freddo che punge un po’ di più o il buio che arriva presto, ma quella sensazione inconfondibile che dice: il Natale è ... ilgiorno.it scrive

Si accende la magia del Natale a Caserta: il grande albero, concerti e il bosco incantato alla Flora - L’albero che illumina la piazza centrale della città di Caserta, cori gospel, concerti a lume di candela, spettacoli che rievocano lo spirito natalizio e, soprattutto, il coinvolgimento di famiglie e ... Da casertanews.it