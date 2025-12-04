Mia madre me lo diceva sempre, quando uscivo per andare a scuola: “Non accettare le caramelle dagli sconosciuti!” Nel tempo, ho capito la sua preoccupazione. Erano gli anni ’80-’90. Le droghe erano la grande paura. Mia madre credeva, convintamente, che la strategia di marketing dei pusher fosse questa: darti con l’inganno la droga gratis, indurti dipendenza e averti come cliente fino alla fine. Non so dirvi che delusione sia stata per me — che le volevo provare — scoprire che il pusher, sotto scuola, non aderisse mai a questa promozione. Per lui il “black friday” era il venerdì quando arrivava il “nero afgano” e non c’erano sconti! Mia madre, come tutte le madri, non si sbagliava. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sulle caramelle e sull’AI ha sempre avuto ragione mia madre