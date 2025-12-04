Sul Lago di Garda debutta il nuovo festival Torri Swingin’ Gospel
Torri del Benaco apre la stagione natalizia con un dicembre interamente dedicato alla grande musica internazionale. Debutta quest’anno “Torri Swingin’ Gospel”, una rassegna unica nel suo genere, ad ingresso libero, che porta sul lago di Garda il meglio del Gospel americano e contemporaneo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
