Sugli altri reperti solo tracce di Poggi e Stasi

AGI - A parte la presenza di dna riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio sui margini delle unghie della vittima, su tutti gli altri reperti analizzati nell'ambito dell'incidente probatorio è stato trovato materiale riconducibile solo ai Poggi e ad Alberto Stasi. È questo l'esito contenuto nella perizia svolta da Denise Albani. Quello che era già emerso da indiscrezioni giornalistiche viene dunque confermato nello studio che ripercorre minuziosamente tutti i passaggi dell'incidente probatorio con tabelle e fotografie. Si comincia con le 60 impronte evidenziate sulla scena del crimine con polveri dattiloscopiche. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sugli altri reperti solo tracce di Poggi e Stasi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sparite due macchine fotografiche utilizzate per i rilievi sui reperti, tracce di sangue su una scrivania. Biblioteca chiusa - facebook.com Vai su Facebook

"Google per le tracce dei capelli(TG:e10838).tdg" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Garlasco, tutti i dna trovati in casa di Chiara: dal tappetino del bagno, al Fruttolo all'Estathè, di chi sono e che rilevanza hanno - Una relazione di 94 pagine che sostanzialmente nulla aggiunge sul come e sul quando quelle tracce di «Y» di Andrea Sempio siano finite sul corpo di Chiara Poggi. Segnala ilmessaggero.it

Caso Garlasco, nuove perizie sulle tracce genetiche trovate sulle unghie di Chiara Poggi - Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria con la nuova perizia depositata nell’incidente probatorio. Secondo lasicilia.it

Garlasco, la perizia sul Dna attribuito a Sempio: era sopra o sotto le unghie di Chiara? “Impossibile stabilirlo” - La relazione di oltre 90 pagine della genetista Denise Albani: compatibilità “forte” con Andrea Sempio ma è impossibile arrivare all’identificazione “di un singolo soggetto” dall'analisi del cromosoma ... Secondo ilgiorno.it

Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Forte compatibilità con famiglia Sempio, nessuna certezza d’identificazione” - La nuova perizia rileva compatibilità del DNA con la famiglia Sempio ma esclude l'identificazione individuale sotto le unghie di Chiara Poggi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Garlasco, il Dna trovato sulle unghie di Chiara "compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio". Cosa dice la perizia - Cosa è emerso dalle tracce genetiche e cosa non è stato possibile chiarire ... Riporta today.it

Garlasco: impronte ignote e un servizio bloccato gettano zone d’ombra sul caso di Chiara Poggi - DNA senza nome, uno scoop mai mandato in onda e la perizia sull'impronta 33: si accumulano i dubbi sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo panorama.it