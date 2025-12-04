Sueli morta per fuggire dall’inferno di fuoco | Solo per caso il palazzo di viale Abruzzi non collassò

Milano, 4 dicembre 2025 – Nella notte tra il 4 e il 5 giugno la 48enne Sueli Leal Barbosa è morta precipitando dalla balaustra della porta finestra del suo appartamento al quarto piano, in viale Abruzzi, dopo che Michael Pereira, 45 anni, aveva - per l'accusa – provocato un incendio nell'abitazione. E – sempre secondo l’accusa - chiuso la porta dall'esterno, trasformandola in una " trappola " da cui lei non poteva uscire. Le indagini della Squadra mobile della Polizia, coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dalle pm Alessia Menegazzo e Maura Ripamonti, hanno accertato che il 45enne, verso mezzanotte e 45 minuti, ha sparso "sostanze acceleranti", come "solventi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

