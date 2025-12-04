Sub morto nell' impatto con uno scafo | una condanna per omicidio colposo
La sentenza di primo grado si è concluso con una condanna a due anni di reclusione e pena sospesa. Il processo per la morte del sub, Leonardo Marseglia, vedeva come imputato un 55enne di Monopoli, capitano e timoniere del motopeschereccio ‘Domenica Madre’. Secondo la tesi accusatoria formulata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
