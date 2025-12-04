Su ’Gianni’ è ancora mistero fitto E’ il rebus del massacro di via Fanella

Un ‘Gianni’ che nessuno ha mai visto, mai sentito, mai trovato nei telefoni, nelle chat, nei bonifici. Eppure, era lui, aveva detto Luca Ricci, 50 anni, accusato dell’omicidio dei genitori, l’uomo che avrebbe dato i soldi al padre per stipulare l’affitto da firmare proprio il 24 giugno 2024, il giorno in cui Luisa Marconi e Giuseppe Ricci vengono massacrati nella loro casa di via Fanella a Fano. È sul nome di ‘Gianni’ che la Corte d’Assise di Pesaro ieri mattina si è fermata a lungo. Luca Ricci era presente in aula, di fianco ai propri avvocati Luca Gregori e Alfredo Torsani. E’ arrivato scortato dalla penitenziaria dal carcere di Villa Fastiggi ed è rimasto a testa bassa ad ascoltare una ad una tutte le testimonianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

