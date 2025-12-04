Studenti in visita nei luoghi della resistenza partigiana
Ricordare storia e memoria della resistenza dei giovani partigiani sul Montemaggio. Il triste luogo della resistenza è stato visitato dagli studenti delle terze medie dell’Istituto Folgore accompagnati dalle docenti, la delegazione della sezione Anpi di San Gimignano proprio in quel casolare in mezzo alla macchia di Casa Giubileo. Si tratta di un autentico simbolo della resistenza valdelsana dello storico e triste percorso per riflettere di una educazione civica e di memoria dal protocollo del Comune di San Gimignano, l’Istituto Comprensivo e L’Anpi di San Gimignano. Per la delegazione del comune era presente Daniela Morbis l’assessora ai diritti e cultura della memoria sul luogo della Porcareccia e Casa Giubileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
