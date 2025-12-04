Vestirsi di maglia dalla testa ai piedi non vuol dire per forza puntare soltanto su un abito. Le possibilità sono tante e dettate dall’infinita varietà di capi a cui questa tecnica di intrecciare fili di lana e non solo può dare forma. Da sempre, infatti, la maglia si presta a essere trasformata in pull, vestiti, gilet, gonne, pantaloni e accessori dalle silhouette più svariate. E le tendenze della stagione fredda sembrano voler mettere ancora più in luce le potenzialità creative del total look di maglia. E lo fanno proponendo in passerella degli outfit a tema all’insegna del layering, ovvero della stratificazione ragionata dei capi con lo scopo di dare vita a soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stratificando scialle, doppio top e gonna con la complicità di una palette strategica degli accessori giusti, la stagione fredda sarà più chic che mai