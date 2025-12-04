Stratificando scialle doppio top e gonna con la complicità di una palette strategica degli accessori giusti la stagione fredda sarà più chic che mai
Vestirsi di maglia dalla testa ai piedi non vuol dire per forza puntare soltanto su un abito. Le possibilità sono tante e dettate dall'infinita varietà di capi a cui questa tecnica di intrecciare fili di lana e non solo può dare forma. Da sempre, infatti, la maglia si presta a essere trasformata in pull, vestiti, gilet, gonne, pantaloni e accessori dalle silhouette più svariate. E le tendenze della stagione fredda sembrano voler mettere ancora più in luce le potenzialità creative del total look di maglia. E lo fanno proponendo in passerella degli outfit a tema all'insegna del layering, ovvero della stratificazione ragionata dei capi con lo scopo di dare vita a soluzioni alternative.