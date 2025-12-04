Strappavano collane in metropolitana 5 arrestati dalla Polizia a Milano – VIDEO

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato 5 persone accusate di rapine: strappavano collane in oro sulla metropolitana. L’operazione della Polizia è stata eseguita nell’ambito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni di Milano e nel corso di attività di iniziativa. Venerdì 21 novembre, i poliziotti della Squadra . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

