Stranger Things perché Joyce e Hopper non dicono di conoscere l’identità di Vecna | il mistero irrisolto

La quinta stagione di Stranger Things ha svelato uno dei dettagli più sorprendenti dell’intera serie: Joyce Byers e Jim Hopper hanno incrociato Henry Creel molto prima che diventasse Vecna, il terrificante villain che ha terrorizzato Hawkins. Non è una semplice coincidenza narrativa, ma una connessione profonda che attraversa decenni e che potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere il piano finale del mostro del Sottosopra. Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! Durante il primo volume della quinta stagione, precisamente nell’episodio Sorcerer, la serie Netflix ha confermato ciò che lo spettacolo teatrale ufficiale The First Shadow aveva già anticipato: Henry Creel ha frequentato la Hawkins High School nel 1959, condividendo i corridori della scuola con Joyce Maldonado (il suo cognome da nubile), Hopper e altri personaggi che sarebbero diventati centrali nella lotta contro il Sottosopra. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things, perché Joyce e Hopper non dicono di conoscere l’identità di Vecna: il mistero irrisolto

