Stranger Things 5 svelato un altro membro della famiglia Harrington | la scena che ha sorpreso i fan

Dopo nove anni dall’inizio della serie, Stranger Things ha finalmente mostrato un altro membro della famiglia Harrington. La quinta e ultima stagione del fenomeno Netflix mantiene il focus narrativo sulle dinamiche familiari, e quale momento migliore per svelare il padre di Steve Harrington, uno dei personaggi più amati dello show. Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! Joe Keery ha interpretato Steve sin dal debutto della serie nel 2016, trasformando quello che inizialmente era il classico fidanzato arrogante di Nancy in un assoluto favorito del pubblico. La sua evoluzione rappresenta uno degli archi di redenzione più riusciti della televisione recente. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things 5, svelato un altro membro della famiglia Harrington: la scena che ha sorpreso i fan

