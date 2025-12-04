Stranger Things 5 polverizza Netflix | il debutto più visto di sempre per una serie in inglese

Il ritorno di Stranger Things è stato un terremoto mediatico. Dopo tre anni di attesa, la quinta e ultima stagione della serie sci-fi dei fratelli Duffer è sbarcata su Netflix il 26 novembre scorso, portando con sé i primi quattro episodi del Volume 1. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa: 59,6 milioni di visualizzazioni globali in appena cinque giorni, un numero che ha letteralmente polverizzato il precedente record per il miglior debutto di sempre di una serie in lingua inglese sulla piattaforma. Il primato apparteneva fino alla settimana scorsa a Mercoledì, la serie con Jenna Ortega che aveva conquistato circa 56 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things 5 polverizza Netflix: il debutto più visto di sempre per una serie in inglese

