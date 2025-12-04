Stranger Things 5 | Perché Will Byers potrebbe avere lo stesso destino di Harry Potter?
L’inquietante somiglianza tra il legame di Will Byers e Vecna e quello di Harry Potter e Lord Voldemort solleva serie preoccupazioni per il destino di Noah Schnapp in Stranger Things 5. Il ruolo di Will Byers, interpretato da Noah Schnapp, è cresciuto costantemente sin dal suo rapimento iniziale nel Sottosopra, ma la stagione finale di Stranger Things lo pone al centro della battaglia. Will ha ora una piena consapevolezza della sua connessione con Vecna (Jamie Campbell Bower) e con la Mente Alveare, un legame che richiama in modo sorprendente quello tra Harry Potter e il Signore Oscuro dovuto alla creazione di un Horcrux. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
