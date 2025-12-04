Storie di calciomercato | l’Inter e quel no a Sergio Ramos
Le ultimissime voci parlano di un possibile interessamento del Milan. Ma secondo quando riportato dall’ esperto di calciomercato Fabrizio Romano non più tardi di stagioni l’ Inter avrebbe detto no all’eventualità di un passaggio di Sergio Ramos in nerazzurro. Calciomercato Inter: il rifiuto dell’Inter per Sergio Ramos Il centottanta volte nazionale spagnole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
“Non tutte le storie d’amore iniziano con un bacio. Alcune cominciano con una domanda che ti spiazza, ti entra sotto pelle e non se ne va più. Davide entrò nella mia vita così: senza bussare. Eravamo a una festa, tra musica troppo alta e volti che non ricordavo - facebook.com Vai su Facebook
Mario #Balotelli ha voglia di tornare in campo: in attesa della chiamata giusta a gennaio l’ex centravanti di Inter e Milan si allenerà in questi giorni col #Carpenedolo per tenersi in forma e farsi così trovare pronto per la sua nuova squadra. #calciomercato Vai su X