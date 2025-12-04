Storia sapienza e tenacia | le Case Montana tornano a raccontare i contadini che hanno creato il Paradiso
Case Montana, l'edificio rurale storico che dal Settecento domina la valle della Kolymbethra, sul ciglio del versante opposto al tempio dei Dioscuri, da domani saranno aperte al pubblico. Dopo un lungo cantiere di restauro e valorizzazione, tutti coloro che visiteranno il Giardino della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
durante il convegno promosso dall’Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale ad Anagni, il Comune firma una convenzione con "La Sapienza" Università di Roma per studi, rilievi e attività formative nel 2026 e 2027 - facebook.com Vai su Facebook
Sapienza, una storia lunga 720 anni: il primo ateneo capitolino festeggia la sua fondazione con importanti iniziative - Il 20 aprile la Sapienza festeggia la sua fondazione con una cerimonia che ripercorrerà il lungo percorso tracciato dal primo ateneo capitolino e quanto continua a fare per ... Si legge su roma.corriere.it
Sapienza prima al mondo in studi classici per il terzo anno - L'Università La Sapienza si conferma la prima al mondo negli Studi classici e Storia antica per il terzo anno consecutivo: ottiene infatti il punteggio di 98. Segnala ansa.it
Università, La Sapienza si conferma la prima al mondo negli Studi classici e Storia antica - L'Università La Sapienza di Roma si conferma la prima al mondo negli Studi classici e Storia antica per il terzo anno consecutivo ottenendo il punteggio di 98. tgcom24.mediaset.it scrive