Stop alle importazioni di gas russo in Europa entro il 2027
. Il divieto, giuridicamente vincolante ma graduale e che prevede alcune eccezioni per i Paesi Ue senza sbocco sul mare, è al centro dell'intesa raggiunta da Consiglio e Parlamento europeo che intendono ridurre la dipendenza energetica dell'Unione da Mosca e gli introiti a disposizione del Cremlino per la guerra in Ucraina. Il provvedimento riguarda anche il petrolio russo, il cui import deve essere interrotto entro il 2027. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
