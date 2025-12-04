Stop alla violenza sulle donne il messaggio viaggia in città | il bus manifesto fa tappa in autostazione

Un coro unanime: no alla violenza sulle donne. Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando alla nuova autostazione di piazzale Karl Marx il ‘bus manifesto’ coi messaggi della campagna di sensibilizzazione “Orange the World – Read the Signs” dei Soroptimist Club. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Stop alla violenza sulle donne, il messaggio viaggia in città: il bus manifesto fa tappa in autostazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scuola Europea. Elton John · Skyline Pigeon (Piano Version). Make-up e Hairstyling artistico a tema. Stop violenza contro le donne @scuolaeuropea Accademia di Policoro - facebook.com Vai su Facebook

Stop violenza sulle donne, le dipendenti del Consorzio Industriale del Lazio diventano il volto dell’impegno dell’Ente - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, il Consorzio Industriale del Lazio ha deciso di promuovere una campagna di comunicazione innov ... Come scrive rietinvetrina.it

Stop violenza sulle donne. In piazza il bus manifesto - Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando in Piazza Luigi Einaudi un ‘ bus manifesto ’, trasformato per l’occasione in uno spazio ... Segnala msn.com

“Stop violenza sulle donne e bon”: il messaggio di Turismo Torino per il 25 novembre - In questo contesto si inserisce la campagna di Turismo Torino e Provincia, che ha scelto lo slogan “Stop violenza sulle donne e bon”. Secondo giornalelavoce.it

Stop alla violenza contro le donne: il messaggio dell’Istituto comprensivo Vasari all’insegna del rispetto da coltivare quotidianamente - L’aula magna dell’Istituto comprensivo Vasari, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ha ospitato la Procuratrice capo Gianfederica Dito, la presidente Ursula Armstrong del Centro antiviolenza ... Riporta msn.com

Autostrade per l’Italia aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Gruppo Autostrade per l’Italia rinnova il proprio impegno con una campagna di sensibilizzazio ... Riporta msn.com

Un flash mob per dire stop alla violenza sulle donne: Brisighella si mobilita per il 25 novembre - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Brisighella propone diversi momenti di riflessione e partecipazione aperti a tutta la cittadin ... Da ravenna24ore.it