Stop alla violenza sulle donne il messaggio viaggia in città | il bus manifesto fa tappa in autostazione

Un coro unanime: no alla violenza sulle donne. Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando alla nuova autostazione di piazzale Karl Marx il ‘bus manifesto’ coi messaggi della campagna di sensibilizzazione “Orange the World – Read the Signs” dei Soroptimist Club. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

STOP alla Violenza contro le Donne Flash Mob 'Break the Chain' - Piazzetta Alpini - Sabato 6 dicembre - ore 10.45, con la Compagnia Bolero. - facebook.com Vai su Facebook

Stop violenza sulle donne, le dipendenti del Consorzio Industriale del Lazio diventano il volto dell’impegno dell’Ente - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, il Consorzio Industriale del Lazio ha deciso di promuovere una campagna di comunicazione innov ... Scrive rietinvetrina.it

Stop alla violenza contro le donne: il messaggio dell’Istituto comprensivo Vasari all’insegna del rispetto da coltivare quotidianamente - L’aula magna dell’Istituto comprensivo Vasari, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ha ospitato la Procuratrice capo Gianfederica Dito, la presidente Ursula Armstrong del Centro antiviolenza ... Come scrive msn.com

Stop violenza sulle donne. In piazza il bus manifesto - Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando in Piazza Luigi Einaudi un ‘ bus manifesto ’, trasformato per l’occasione in uno spazio ... msn.com scrive

“Stop violenza sulle donne e bon”: il messaggio di Turismo Torino per il 25 novembre - In questo contesto si inserisce la campagna di Turismo Torino e Provincia, che ha scelto lo slogan “Stop violenza sulle donne e bon”. Segnala giornalelavoce.it

A Matera 35 bus arancioni per dire stop alla violenza di genere - Un messaggio di impegno, consapevolezza e speranza, nel segno del colore arancione che unisce le città del mondo contro ogni forma di violenza. Segnala ansa.it

Stop alla violenza sulle donne: il messaggio corre su bus e tram - Bergamo, 11 novembre 2025 – Prende il via venerdì la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, promossa dal Comune in collaborazione con Azienda Trasporti Bergamo (Atb) e Tramvie ... Segnala ilgiorno.it