Stop al gas russo accordo storico in Europa | dal 2027 scatta il divieto totale

Consiglio, Parlamento e Commissione hanno raggiunto un'intesa per eliminare del tutto il gas russo dall'approvvigionamento europeo. Tra GNL e gas via tubo, lo stop sarà graduale ma giuridicamente vincolante, con la chiusura definitiva entro l'autunno 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

? Il politologo Gianluca Pastori: Bruxelles vuole incidere. Lo stop al gas russo serve a sottolineare la presenza europea ma, indirettamente, può dare agli Usa più forza nel trattare con Mosca” Leggi l'articolo #Trump - facebook.com Vai su Facebook

Stop al gas russo entro il 2027: accordo nell’Unione europea ma l’Ungheria fa ricorso Vai su X

Stop al gas russo, accordo storico in Europa: dal 2027 scatta il divieto totale - Consiglio, Parlamento e Commissione hanno raggiunto un'intesa per eliminare del tutto il gas russo dall'approvvigionamento europeo ... Segnala fanpage.it

Ue verso lo stop al gas russo, accordo sul divieto graduale entro il 2027 - L’Ue trova l’intesa per eliminare le importazioni di gas russo, con l’obiettivo di avviare un percorso che punta alla sicurezza energetica ... Lo riporta quifinanza.it

Cancellato l’incontro tra Witkoff e Zelensky. Bruxelles: c’è l’accordo sullo stop al gas russo - L'inviato Usa torna da Mosca senza i risultati sperati e cambia programma Addio graduale ma definitivo dell'Europa: l'importazione di Gnl finirà entro il 31 dicembre 2026 e mentre lo stop ai gasdotti ... Segnala corriere.it

Accordo nell’Ue, stop all’import di gas russo. L’Ungheria si sfila: “Ricorreremo alla Corte” - L’intesa sul regolamento prevede un divieto graduale e vincolante entro l’autunno 2027. Riporta repubblica.it

Ue, stop totale al gas russo entro il 2027. Bruxelles rompe con Mosca e accelera sull’indipendenza energetica - La misura, frutto di un compromesso tra Europarlamento e Stati membri, dovrebbe rafforza la sicurezza energetica europea, sostenere l’Ucraina e segnare l’avvio definitivo dell’era post- Riporta milanofinanza.it

Ue, stop del gas russo dal 2027: accordo raggiunto/ Von der Leyen: “Esaurito il fondo guerra di Putin” - In Ue stop del gas russo dal 2027, accordo raggiunto fra gli stati membri: il commento di Ursula von der Leyen dopo l'intesa ... Segnala ilsussidiario.net