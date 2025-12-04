Stop al gas russo accordo storico in Europa | dal 2027 scatta il divieto totale

Fanpage.it | 4 dic 2025

Consiglio, Parlamento e Commissione hanno raggiunto un'intesa per eliminare del tutto il gas russo dall'approvvigionamento europeo. Tra GNL e gas via tubo, lo stop sarà graduale ma giuridicamente vincolante, con la chiusura definitiva entro l'autunno 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

