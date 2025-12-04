Stop ai distacchi del gas Ecco i sostegni ai fragili

E’ stato rinnovato nel corso della seduta di Giunta dei giorni scorsi il protocollo con Hera Spa e Hera Comm, che prevede forme di sostegno alle famiglie "fragili" del territorio (a carico dei Servizi sociali comunali). In questi anni di collaborazione tra il Comune e la multiutility di servizi è stato possibile agire per ridurre e cercare di eliminare le condizioni di disagio socioeconomico delle famiglie, cercando di prevenire forme di morosità e il successivo distacco del servizio di erogazione, favorendo forme di pagamento dilazionato. "In questi giorni, il gruppo Hera, con cui è attiva da anni una forma di collaborazione, ha dimostrato che i risultati previsti sono stati in larga misura raggiunti, con forme di sostegno che hanno evitato anche ulteriori aggravi per i servizi sociali – spiega il sindaco di Bondeno, Simone Saletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop ai distacchi del gas. Ecco i sostegni ai fragili

