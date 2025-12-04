Stoccarda-Bayern Monaco sabato 06 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Spettacolo assicurato alla Mercedes Benz Arena

È la settimana del Suddderby che vede al solito il Bayern Monaco a comandare la Bundesliga e lo Stoccarda ad inseguire ma dall’alto di un ruolino interno immacolato. La squadra di Hoeness intanto si è assicurata un posto nei quarti di finale di DFB Pokal battendo con il più classico dei risultati il Bochum. Partita andata sin da subito in discesa con i locali che si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

