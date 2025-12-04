Stipendio pagamenti dei supplenti con contratto breve | dal 2026 obiettivo puntualità Pillole di Question Time

Nel question time del 28 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Daniela Rosano (Anief), è stata discussa una questione importante relativa alla gestione amministrativa del personale scolastico. Un focus particolare è stato posto sul nuovo sistema digitale pensato per rendere più tempestivi i pagamenti dei supplenti brevi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

