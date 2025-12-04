Da un lato una squadra terzultima in classifica, dall’altro una proprietà forte, nelle vesti del patron Thomas Roberts e del presidente Charlie Stillitano, che non sta lasciando nulla di intentato per dare un futuro roseo allo Spezia. Ieri Stillitano, accompagnato dal ds Stefano Melissano e dall’ad Andrea Gazzoli, nel tradizionale brindisi natalizio con i giornalisti, ha ribadito concetti ampiamente rassicuranti per la tifoseria aquilotta: "Thomas Roberts ha deciso di prendere lo Spezia personalmente, non ha voluto aiuti da altri partner, con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante. Si tratta di un imprenditore forte, che ama il calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stillitano brinda e rassicura i tifosi: "Roberts crede nella meta salvezza"