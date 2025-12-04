Vergara, l’ex tecnico a Stile TV: “Lo metterei in campo contro la Juventus”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Di Vicino, ex tecnico di Vergara ne Ambrosino Elmas? non lo avrei preso per dare più spazio a Vergara. “Posso sembrare di parte e non me ne voglia Elmas, ma non lo avrei preso per dare più spazio a Vergara. Con l’arrivo di Elmas, Vergara ha trovato poco spazio, ma ha tutte le possibilità di fare bene e crescere. Lobotka fa un lavoro importante, dà sicurezza alla squadra, ha abilità anche di palleggio, giocando a due come ieri, Vergara ci può stare, lo può fare, ma a 3, davanti alla difesa non so se può rendere anche perchè è più una mezzala. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Stile Tv – Vergara in campo contro la Juve! La causa degli infortuni? Densità degli impegni