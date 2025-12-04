Steve Cropper | morto il grande chitarrista e compositore blues anima dei Blues Brothers

Ha raggiunto ieri in un'altra dimensione i compagni di band che l'hanno preceduto, il grande chitarrista blues Steve Cropper, autore di brani memorabili e anima dei Blues Brothers. Lo ricordiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Steve Cropper: morto il grande chitarrista e compositore blues, anima dei Blues Brothers

Altre letture consigliate

Morto Steve Cropper, chitarra della Stax alla corte dei Blues Brothers ilsole24ore.com/art/morto-stev… Vai su X

Addio a Steve Cropper, il chitarrista del Memphis Sound e dei Blues Brothers è morto ad 84 anni >> https://buff.ly/w6RC5TL - facebook.com Vai su Facebook

Steve Cropper: morto il grande chitarrista e compositore blues, anima dei Blues Brothers - Ha raggiunto ieri in un'altra dimensione i compagni di band che l'hanno preceduto, il grande chitarrista blues Steve Cropper, autore di brani memorabili e anima dei Blues Brothers. Come scrive comingsoon.it

È morto Steve Cropper: la leggenda del soul aveva 84 anni - Steve Cropper, chitarrista, compositore e paroliere statunitense tra i più influenti della storia del soul, è morto mercoledì, 3 dicembre, a 84 anni, ... Scrive tg.la7.it

È morto Steve Cropper: era membro dei Blues Brothers e il chitarrista che ha definito il Memphis Sound - Il mondo della musica piange la scomparsa a 84 anni del leggendario chitarrista che ha definito il sound di Memphis e dato vita ai Blues Brothers ... Secondo ilfattoquotidiano.it

È morto Steve Cropper, chitarrista dei Blues Brothers - È morto all'età di 84 anni Steve Cropper, padre del Memphis Sound e chitarrista per i Blues Brothers. Secondo lettera43.it

Morto Steve Cropper, chitarra della Stax alla corte dei Blues Brothers - ’s e scrisse «(Sittin’) on the Dock of The Bay» con Otis Redding. Da ilsole24ore.com

Addio a Steve Cropper, chitarra del Memphis Sound e dei Blues Brothers: è morto a 84 anni - Steve Cropper morto a 84 anni a Nashville: il chitarrista dei Booker T. Secondo notizie.it