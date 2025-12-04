Steve Cropper addio al leggendario chitarrista americano

Era considerato uno dei pilastri della chitarra soul. Steve Cropper, storico membro dei Booker T. & the MG’s e volto familiare anche ai fan dei Blues Brothers, è morto a 84 anni a Nashville. La notizia è stata confermata da figure vicine alla famiglia, che hanno ricordato un artista “capace di lasciare un’impronta indelebile in chiunque l’abbia ascoltato”. Cropper: addio al maestro della Stax. Cropper non era solo un musicista: era un architetto del suono Stax, la firma dietro brani che hanno segnato la storia della musica americana. Sua la co-scrittura di “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” con Otis Redding, canzone completata pochi giorni dopo la tragica morte del cantante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Steve Cropper, addio al leggendario chitarrista americano

