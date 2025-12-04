Stelle di Natale Ail il 5 6 7 e 8 dicembre

TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI AILCON LA SOLIDARIETÀ IN 5.000 PIAZZE ITALIANEUna Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontanoVai su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Nataledell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomaNei giorni 5, 6, 7 e 8. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Stelle di Natale Ail il 5, 6, 7 e 8 dicembre

Scopri altri approfondimenti

Telemia. . Stelle di Natale AIL: raccolta fondi per la ricerca e il sostegno ai pazienti con tumori del sangue - facebook.com Vai su Facebook

5 - 6 - 7 - 8 dicembre ?Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano. Vai su ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale di @AIL_ets, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. #Seguilastella #StelleAIL25 Vai su X

Tornano in piazza le Stelle di Natale dell’Ail. Un aiuto alla ricerca per combattere le leucemie - Dal 5 all’8 dicembre sarà possibile finanziare la lotta contro i tumori del sangue tramite l’Associazione. Si legge su repubblica.it

Stelle di Natale Ail a Verona - 000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione ... Si legge su veronasera.it

Tornano le Stelle di Natale AIL: dal 5 all’8 dicembre la solidarietà illumina Siracusa e provincia - I volontari AIL saranno presenti a Siracusa in piazza San Giovanni e presso il Centro Commerciale Archimede; ad Augusta in piazza Duomo; ad Avola in piazza Umberto; a Floridia in piazza del Popolo; a ... Da siracusanews.it

Torna il tradizionale appuntamento di Ail con la solidarietà in 5mila piazze italiane - Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5mila piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua edizione num ... Secondo anconatoday.it

Stelle di Natale Ail, in piazza a Torino nel week-end dell'Immacolata - it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Secondo torinotoday.it

A Catania dal 5 dicembre torneranno le Stelle di Natale AIL - CATANIA, TORNANO LE STELLE DI NATALE AIL 2025 «ILLUMINIAMO INSIEME IL BUIO PERCORSO DI CURA PER I PAZIENTI EMATOLOGICI» #seguilastella e aiuta migliaia di persone a guardare lontano Dal 5 all’8 dicemb ... Secondo lavocedellisola.it