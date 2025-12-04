Stelle di Natale Ail a Verona
Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
Telemia. . Stelle di Natale AIL: raccolta fondi per la ricerca e il sostegno ai pazienti con tumori del sangue - facebook.com Vai su Facebook
5 - 6 - 7 - 8 dicembre ?Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano. Vai su ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale di @AIL_ets, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. #Seguilastella #StelleAIL25 Vai su X
Stelle di Natale Ail a Verona - 000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione ... veronasera.it scrive
Tornano in piazza le Stelle di Natale dell’Ail. Un aiuto alla ricerca per combattere le leucemie - Dal 5 all’8 dicembre sarà possibile finanziare la lotta contro i tumori del sangue tramite l’Associazione. Riporta repubblica.it
Nel fine settimana “Stelle di Natale Ail 2025: Insieme illuminiamo la speranza” - Con una donazione minima di 15 euro si può contribuire a finanziare la ricerca scientifica, l’assistenza domiciliare e il supporto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. Riporta lameziainforma.it
AIL L’Aquila: tornano le Stelle di Natale per sostenere la ricerca contro leucemie e linfomi - AIL L’Aquila: tornano le Stelle di Natale per sostenere la ricerca contro leucemie e linfomi - Si legge su laquilablog.it
Feste e solidarietà: tornano le Stelle di Natale di Ail - 000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione ... Scrive perugiatoday.it
Stelle di Natale Ail per sostenere la lotta alla leucemia. Dove trovarle in Toscana, Umbria e provincia della Spezia - Firenze, 28 novembre 2024 – Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare oltre 4. Segnala lanazione.it