Stefano Tacconi in campo ero rilassato | sesso confessione a luci rosse?

Stefano Tacconi oggi sorride, anche se la vita gli ha imposto una sfida durissima. “Mi sto abituando a tutto, persino alle sigarette elettroniche — racconta — ma non al tempo che passa”. E lunedì il tempo gli presenterà un conto speciale: i quarant’anni dalla Coppa Intercontinentale del 1985, quando a Tokyo parò due rigori agi argentini dell' Argentinos Juniors e consegnò alla Juventus un trofeo storico. Tacconi, che da allora dice di aver “vissuto almeno quattro vite”, parla con la schiettezza di sempre. “Sto meglio, faccio solo due sedute di fisioterapia a settimana”, spiega. “Dell’ ictus e del coma ricordo poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stefano Tacconi, "in campo ero rilassato": sesso, confessione a luci rosse?

