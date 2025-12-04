Stefania e Silvana | l' ultimo saluto insieme nella loro Pennadomo | Il vostro volo improvviso ci lascia attoniti smarriti e increduli
Unite anche nell’ultimo viaggio insieme Stefania Pantalone Silvana Iezzi, le due amiche inseparabili di 66 e 58 anni decedute domenica scorsa in un incidente frontale sulla Fondovalle Sangro, dove ha perso la vita anche Loredana Abbonizio, operatrice sociosanitaria di 64 anni.Sono giorni di lutto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
