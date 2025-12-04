Steam rende gratuito per milioni di utenti il popolare gioco di ruolo

l’ingresso di guild wars reforged su steam: un ritorno alle origini con un tocco di modernità. Nel panorama dei giochi di ruolo online, una delle uscite più attese e discussa nel momento attuale riguarda il rilancio di Guild Wars Reforged, disponibile da poco sulla piattaforma Steam. Questa versione rappresenta più di un semplice remastered; si tratta di un porting migliorato che permette ai nuovi e vecchi giocatori di rivivere le emozioni di un classico del 2005, ora arricchito di caratteristiche moderne. guild wars reforged: una rivisitazione del capolavoro del 2005. una versione potenziata e fedele alla tradizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Steam rende gratuito per milioni di utenti il popolare gioco di ruolo

