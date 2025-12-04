Stazione Spaziale Internazionale al massimo della capacità | gli otto porti di attracco sono tutti occupati

Per la prima volta nei suoi 25 anni di storia, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha tutti gli otto porti di attracco occupati. Un traguardo tecnico senza precedenti mentre la ISS si avvicina al 2030. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Traffico intenso alla stazione spaziale La Stazione Spaziale Internazionale sembra un vero parcheggio orbitale. Il 1 dicembre 2025 erano attraccate ben sette navicelle: la cargo Dragon e la Crew-11 Dragon di SpaceX, la HTV-X1 della JAXA, la Cygnus di Nort - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2030 la Stazione Spaziale Internazionale concluderà la sua missione dopo oltre venticinque anni di attività continua. Cosa succederà quando l’ #ISS non ci sarà più? E chi guiderà la prossima fase dell’esplorazione umana? @emilio_cozzi e @astro_luca Vai su X

Stazione Spaziale Internazionale al massimo della capacità: gli otto porti di attracco sono tutti occupati - Per la prima volta nei suoi 25 anni di storia, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha tutti gli otto porti di attracco occupati ... Si legge su fanpage.it

La Stazione Spaziale Internazionale celebra 25 anni di vita umana nello spazio: il bilancio - A novembre 2000 tre astronauti, statunitensi e russi, arrivarono per la prima volta alla Stazione spaziale internazionale. Lo riporta it.euronews.com

Otto navette attraccate alla Stazione spaziale, è record - Il ' parcheggio' della Stazione spaziale internazionale è per la prima volta al completo: tutti gli otto porti di attracco dell'avamposto orbitale sono infatti occupati, nello specifico da due navette ... Come scrive msn.com

La navicella Dragon di SpaceX ha modificato nuovamente l'altitudine della Stazione Spaziale Internazionale - A causa della sua altitudine media di circa 400 km la Stazione Spaziale Internazionale incontra la resistenza degli strati più alti dell'atmosfera terrestre che ne rallentano (lentamente) la velocità. Segnala hwupgrade.it

Un esperimento all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale rivela il potenziale cosmico del muschio - Un esperimento sulla ISS mostra che le spore di muschio resistono a vuoto, radiazioni, microgravità e temperature estreme, mantenendo la loro vitalità ... fanpage.it scrive

Partita la Soyuz con il nuovo equipaggio della Stazione Spaziale VIDEO - 28, la nuova missione diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale: a bordo ci sono l' astronauta della Nasa Chris Williams e i cosmonauti russi Sergey ... Segnala ansa.it