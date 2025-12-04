Stazione Spaziale Internazionale al massimo della capacità | gli otto porti di attracco sono tutti occupati

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nei suoi 25 anni di storia, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha tutti gli otto porti di attracco occupati. Un traguardo tecnico senza precedenti mentre la ISS si avvicina al 2030. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

stazione spaziale internazionale massimoStazione Spaziale Internazionale al massimo della capacità: gli otto porti di attracco sono tutti occupati - Per la prima volta nei suoi 25 anni di storia, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha tutti gli otto porti di attracco occupati ... Si legge su fanpage.it

La Stazione Spaziale Internazionale celebra 25 anni di vita umana nello spazio: il bilancio - A novembre 2000 tre astronauti, statunitensi e russi, arrivarono per la prima volta alla Stazione spaziale internazionale. Lo riporta it.euronews.com

stazione spaziale internazionale massimoOtto navette attraccate alla Stazione spaziale, è record - Il ' parcheggio' della Stazione spaziale internazionale è per la prima volta al completo: tutti gli otto porti di attracco dell'avamposto orbitale sono infatti occupati, nello specifico da due navette ... Come scrive msn.com

La navicella Dragon di SpaceX ha modificato nuovamente l'altitudine della Stazione Spaziale Internazionale - A causa della sua altitudine media di circa 400 km la Stazione Spaziale Internazionale incontra la resistenza degli strati più alti dell'atmosfera terrestre che ne rallentano (lentamente) la velocità. Segnala hwupgrade.it

stazione spaziale internazionale massimoUn esperimento all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale rivela il potenziale cosmico del muschio - Un esperimento sulla ISS mostra che le spore di muschio resistono a vuoto, radiazioni, microgravità e temperature estreme, mantenendo la loro vitalità ... fanpage.it scrive

stazione spaziale internazionale massimoPartita la Soyuz con il nuovo equipaggio della Stazione Spaziale VIDEO - 28, la nuova missione diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale: a bordo ci sono l' astronauta della Nasa Chris Williams e i cosmonauti russi Sergey ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Spaziale Internazionale Massimo