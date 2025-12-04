stazione sciistica chiusa per lavori il comune deve risarcire i danni

Castelsantangelo sul Nera, 4 dicembre 2025 - “Purtroppo l’attuale amministrazione comunale di Castelsantangelo sul Nera ha deciso di chiudere la stazione sciistica sul Monte Prata per eseguire “in sicurezza” i lavori della nuova seggiovia, la quale però non insiste sull’impianto esistente, si trova in un’altra zona. Sarebbe bastato delimitare l’area. E invece stiamo diventando lo zimbello nel settore funiviario di tutta Europa”. A parlare è il gestore di Monte Prata Ski, Marco Finori. La società, alla luce di questa vicenda, ha fatto causa al Comune. “Dopo aver investito, tra pubblico e privato, centinaia di migliaia di euro per riaprire l’impianto dopo il sisma – spiega –, per oltre 900mila euro (500mila spesi da noi e 400mila di finanziamenti pubblici), da questa stagione l’amministrazione ha disposto la chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

