stazione di monitoraggio nel torrente della paura

Una nuova stazione di monitoraggio idro-pluviometrico sul Torrente Zena: un progetto del Comune di Pianoro insieme al Comitato Val di Zena e con il fondamentale sostegno di importanti partner del territorio. Il Comune ha annunciato l’avvio concreto del progetto di installazione di una nuova stazione di monitoraggio idro-pluviometrico in località Zena. La stazione sarà realizzata con il fondamentale contributo di Rotary Club "Bologna Nord, Agorà – innovazione e Cultura, Tirana Blokku e Rotary Foundation, Comitato Val di Zena e Banca di Credito Cooperativo Felsinea, che hanno sostenuto l’iniziativa promossa dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

