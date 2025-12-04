Stato di costrizione Tatiana scomparsa come hanno ritrovato la giovane e come sta ora | le indagini

La notizia che tutta Nardò aspettava è finalmente arrivata: Tatiana Tramacere è viva e sta bene. Dopo giorni di angoscia, appelli in tv e ricerche senza sosta, la studentessa 27enne di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è stata ritrovata in serata. La svolta è arrivata quando i carabinieri hanno individuato il luogo in cui la giovane era nascosta, chiudendo almeno in parte un caso che aveva tenuto col fiato sospeso l’intero Salento. Stando alle prime ricostruzioni, Tatiana è stata trovata a Nardò, in uno stanzino della mansarda nella disponibilità di Dragos-Ioan Ghermescu, 30enne rumeno, l’amico che per ultimo l’avrebbe incontrata il pomeriggio della scomparsa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

