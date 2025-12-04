Stati Uniti un procione si ubriaca in un negozio di liquori in Virginia | le immagini sono virali

Il piccolo orsetto lavatore ha rischiato la vita dopo essersi intossicato leccando l’alcol versato a terra dalla bottiglia che aveva rotto precipitando dal soffitto all’interno dell’esercizio commerciale Sembrava la scena di uno di quei simpatici film d’animazione della Disney. Questo devono aver pensato i dipendenti del popolare negozio di liquori e superalcolici Ashland Abc Store in Virginia negli Stati Uniti, quando, all’apertura mattutina quotidiana hanno trovato il locale sottosopra con una quantità di bottiglie rotte a terra e soprattutto un procione in bagno addormentato perchè in preda ai fumi dell’alcool di una sbornia incredibile come un essere umano qualsiasi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Stati Uniti, un procione si ubriaca in un negozio di liquori in Virginia: le immagini sono virali

